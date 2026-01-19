きょう19日（月）は前線を伴った低気圧が日本海から近づく予想で、日本海側は次第に雨や雪の範囲が広がるでしょう。太平洋側は晴れ間が出る見込みです。最高気温は東海から西で3月並みの所が多く春先の気温となりますが、次第に冷たい北風に変わって寒くなりそうです。関東は冬らしい寒さが戻ってくるでしょう。大学入学共通テストが終わって少し緊張が解けたという受験生の皆さんも、気温差で体調を崩さないようお気をつけくださ