高速列車が脱線した現場の救助作業＝18日、コルドバ近郊（＠eleanorinthesky提供、ロイター＝共同）【パリ共同】スペイン南部コルドバ近郊で18日午後（日本時間19日未明）、二つの高速列車が脱線する事故が発生し、少なくとも7人が死亡、25人が重傷を負った。スペインメディアなどが伝えた。南部マラガから首都マドリードに向かう列車の一部車両が脱線し隣接する線路に進入、走行していたマドリード発の別の列車に衝突した。こ