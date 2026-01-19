7人組グループ・なにわ男子の西畑大吾と俳優の福本莉子が、藤まる（ふじまる氏による小説『時給三〇〇円の死神』（双葉文庫）の実写映画化でW主演を務めることが決定した。ドラマ『美しい彼』シリーズ、『劇場版 美しい彼〜eternal〜』、『ストロベリームーン 余命半年の恋』の酒井麻衣監督と『366日』の製作陣が手掛け、今秋に公開。2人は今作が映画初共演となる。【動画】切なすぎる姿…西畑大吾演じる佐倉の”意味深”なワン