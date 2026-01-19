02年の「28日後…」に始まった近未来サバイバル・シリーズは、3部作の「28年後…」に引き継がれ、昨年6月に1作目が公開された。16日公開の「28年後…白骨の神殿」はその2作目に当たる。人間を凶暴化させるウイルスのまん延で、生き残った人々は離島や防壁の中で息を潜めて暮らしている。前作の終盤で感染者に追われた少年スパイク（アルフィー・ウィリアムズ）をすんでのところで救ったカルト集団のリーダー、ジミー・クリスタル（