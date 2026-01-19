きょう・１９日（月）は、前線を伴った低気圧が日本海を東へと進む見込みです。日本海側ははじめ曇りですが、夜にかけて山陰から北陸では雨が降り、北日本では雪が降るでしょう。太平洋側も午前中は晴れる所が多くなりますが、午後は次第に雲が広がる見通しです。日中の最高気温は、きのうと同じか、低い所が多いでしょう。西日本は平年よりも高い状況が続きますが、関東や北日本はこの時季らしい寒さとなりそうです。ここ数日、暖