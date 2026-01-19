18日夕方、愛知・尾張旭市で住宅など2棟が全焼する火事がありました。18日午後5時過ぎ、尾張旭市城前町で「民家から火が出ている」と消防に通報がありました。消防車など14台が出動し、約2時間後に火はほぼ消し止められましたが、木造2階建ての住宅と物置小屋の2棟が全焼しました。警察によりますと、この家には高齢の夫婦が暮らしていて、「入っていたこたつから火花が出た」と話しているということです。