今日はいったい、何の日でしょうか？知っていると、今日を特別な日に感じることができるかも…！「1月19日」今日は何の日？「1月19日」は、何の日でしょうか？ヒントは、ある音楽番組がスタートした日を記念した、音楽の魅力を祝う日です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「のど自慢の日」でした！1月19日は、「のど自慢の日」です。1946年同日