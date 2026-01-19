アイアンのルーティンにはドライバーとは別の準備が必要。アイアンを上達させる方法を解説してくれます。 アイアンは右手から入ると適正弾道で飛ぶ！ アイアンの素振りではソールの当たり方をチェックしながらライと抜け感を確認する。空中での素振りは意味がない アイアンはドライバーよりもグリーンをとらえる方向性とロフトどおりの弾道を打つことが大切になります。そのため