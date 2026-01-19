¡þÂè31²óÁ´¹ñÃË»Ò±ØÅÁ(18Æü¡¢¹­Åç¡¢Á´7¶è´Ö48.0km)Á´¹ñÃË»Ò±ØÅÁ¤¬18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢1¶è¤ÎÁö¼Ô¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Î¤¢¤Ã¤¿Ä¹ºê¤Ï°ì´Ý¤Ç¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¥¿¥¹¥­¤ò¤Ä¤Ê¤®ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤Ç³ÆÀ¤Âå¤¬¥¿¥¹¥­¤ò¤Ä¤Ê¤°ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³¤ÎÃË»Ò±ØÅÁ¡£Á´7¶è´Ö48.0km¤òÁö¤ê¤Þ¤¹¡£¹â¹»À¸¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬½¸¤¦1¶è¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ºê¤ÎÆâÅÄÎÃÂÀÁª¼ê(ÄÃÀ¾³Ø±¡¹â)¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£5000£í¤Ç13Ê¬Âæ¤Îµ­Ï¿¤ò»ý¤ÄÎÏ¤Î¤¢¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤­¤¯ÃÙ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆâÂ¿Áª