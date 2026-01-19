放送開始『豊臣兄弟！』2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長。『豊臣兄弟!』不穏すぎる冒頭シーンがこちらさっそく盛り上がりを見せる中、ドラマを彩るキャストが続々と発表されています。今回は越前を代表する”名門”戦国大名をご紹介！ーーー【物語】大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄