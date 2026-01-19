経済産業省は、中小企業の経営者とともに新製品やサービスの事業化を先導する人材「イノベーション・プロデューサー（イノベＰ）」の支援手法や必要な能力についてまとめたガイドライン（指針）を作成した。中小企業に不足する人材を外部から呼び込み、企業の成長や賃上げにつなげる狙いがある。関係機関によるイノベＰの推進会議を１９日に初めて開き、指針を公表する。指針では、イノベＰを「中小企業に不足しがちな市場戦