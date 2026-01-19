東京・足立区にあるマンションで火事があり、7人が救急搬送されました。18日夜、足立区東綾瀬にある9階建てマンションの一室から火が出ました。この火事で7人が救急搬送されましたが、いずれも軽傷だということです。火元の部屋の住人は、「ストーブの上にあったセーターに火が燃え移った」と話しているということです。