巨人のリチャード内野手が１８日放送のフジテレビ系特番「ジャンクＳＰＯＲＴＳプロ野球スター集結！ＳＢｖｓ阪神再び！トーク日本一決定ＳＰ」（午後７時）に出演。ソフトバンクから巨人への移籍の裏側を明かす一幕があった。セ・パ両リーグのスター選手２４人が大集結。トーク日本一を目指して競い合った今回。「僕、ソフトバンクにいたんですけど、遠征から帰ってきて新幹線から車に乗って。帰り道に球団から電話がかか