◆サッカー▽練習試合藤枝４（１―０、３―０、０―２）２いわき（１８日、鹿児島・桷志田多目的広場）＝３０分×３本Ｊ２藤枝は、鹿児島キャンプ３日目の１８日、桷志田（かくいだ）多目的広場でＪ２いわきＦＣと対外試合２試合目となる練習試合（３０分×３本）を行い、４―２で制した。槙野智章監督（３８）に就任後の対外試合初勝利をプレゼントしたのは、エースストライカーＦＷ矢村健（２８）だった。２ゴールを決め