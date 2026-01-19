気軽に登れる山=低山には心動かされる魅力がいっぱい。 映画「キングダム・大将軍の帰還」で勇猛な将軍「蒙武」役を演じた俳優・平山祐介さんが今回登った山は、大阪府泉州地域と和歌山県にまたがる和泉葛城山。両府県から登山道が通じている標高858mの低山に、今回は大阪側から挑戦します。 ©スカイA 最寄りのバス停から田園風景の中をのんびり歩いてゆくと、見えてきたのは紅葉の名所として知られる大威徳寺の看板。登山