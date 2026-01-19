ハセット米国家経済会議委員長（左）とトランプ大統領＝2025年9月、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米FRBの次期議長人事を巡り、トランプ大統領の側近で国家経済会議のハセット委員長は18日放送のFOXニュースの番組で、自身が現職にとどまることを示唆した。ブルームバーグ通信は候補から外れた可能性を指摘した。ハセット氏は有力候補と目されていたが、トランプ氏は16日に「今の職にいてほしい」と述べてい