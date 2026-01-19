天皇ご一家は両国国技館で、大相撲1月場所を観戦されました。18日、両陛下と振り袖姿の長女・愛子さまは両国国技館を訪れ、貴賓席から幕内後半の10番を観戦されました。ご一家の観覧は6年ぶりで、日本相撲協会の八角理事長によりますと、両陛下は石川県出身の横綱・大の里に「地震は大変でしたね」と気遣い、朝青龍のおいにあたる横綱・豊昇龍に対し、2025年のモンゴル訪問で「おじさんに会いました」と伝えられていたということで