『43歳頂点論』（角幡唯介 著）角幡唯介は私にとって「近所の異人」みたいな存在だ。私たちはともに早稲田大学探検部出身（私が10歳上）。誰もやらないことをやり、誰も書かない本を書いてきたことも共通している。いっぽうで、私は人間社会の未知や謎を探求してきたのに対し、角幡は自然を相手に命を賭した冒険を繰り広げてきた。行動基準や意識、志向がまるで異なる。だから毎回彼の書く本は私には「そうだよな」という共感と