Uruが、ニューシングル 「傍らにて月夜」 を本日19日に配信リリースした。「傍らにて月夜」は、1月30日公開の映画 『クスノキの番人』 の主題歌として書き下ろされた楽曲で、作詞・作曲を清水依与吏、編曲をback numberが手がけた全面プロデュース作品。back numberが女性アーティストに楽曲提供・プロデュースを行うのは本作が初となる。Uruはデビュー以前、YouTubeにてback numberのカバー動画を発表しており、その歌声がきっか