〈ハイコンテクストな笑いを操り、ピーター・ティールの思想を地で行く！？Z世代超人気ポッドキャスターの卓抜なセンスに学べ〉から続くトランプ再登板後のアメリカ政治で、いま共和党を揺さぶっているのが27歳の動画配信者、ニック・フエンテスだ。主流派から「危険人物」として追放され、主要SNSからも締め出された彼はなぜZ世代の若者たちを惹きつけ、共和党を内側から分裂させ、さらには極右と極左を奇妙に接続してしまう