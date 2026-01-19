静岡県藤枝市の山林火災は、発生から3日目となった現在も延焼中です。きのうは自衛隊の大型ヘリも出動して消火活動が行われましたが、鎮圧の見通しはたっていません。記者「木立の間から激しい炎が上がっているのがみえます」おととい昼頃、静岡県藤枝市の山林から出火しているのが確認されました。県によりますと、およそ5.5ヘクタールが焼けていて、現在も延焼中です。警察によりますと、これまでに乗用車1台が全焼しているのが