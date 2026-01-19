南米・チリの中南部で17日、大規模な山火事が発生し、少なくとも18人が死亡、5万人以上が避難しました。これを受け、政府は非常事態宣言を発令しました。地元当局などによりますと、南米・チリのビオビオ州とニュブレ州で17日、大規模な山火事が発生し、これまでに少なくとも18人が死亡しました。火災は20か所以上で発生し、焼失面積は8500ヘクタール以上、およそ5万人が避難をしたということです。これを受け、ボリッチ大統領は18