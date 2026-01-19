2025-2026年シーズンの「JR SKISKI」キャンペーンの新ヒロインを務める俳優・上坂樹里（こうさか・じゅり／20）が、19日より放送される新TVCM「今だけは青い冬。」ゲレンデ篇に出演する。【写真】「とても今、青春しているな」スキー初挑戦の上坂樹里「JR SKISKI」は、毎年“若手俳優の登竜門”として注目を集める冬のキャンペーン。今シーズンのヒロインに選ばれた上坂は、2026年度前期の連続テレビ小説『風、薫る』で主人公