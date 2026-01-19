お出かけでは何だかんだモノが増えます。飲み物、資料、ガジェット。必要な物を入れようとすると、いつの間にかバッグはふくらみがちです。一方で、容量だけ増やすと使わないスペースが生まれ、重さだけが残ってしまいます。大事なのは、自分の生活に合った形と機能を選ぶこと。通勤、通学、レジャー、スポーツ。場面ごとに必要な物は違いますが、そこで求められるのは“大きさ”ではなく“使い方に合っているかどうか”。そう考え