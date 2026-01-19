インターナショナルガーデンホテル成田は、「ガーデン・ストロベリー・アフタヌーンティー」を1月19日から3月19日までの平日に提供する。パティシエが仕立てた9種のいちごスイーツとイタリアンセイボリー3種をセットにした。上段には北海道産生クリームを使った「いちごのショートケーキ」を載せ、このほか「いちごのパイ」「いちごゼリー」「いちごムース」「ミルクレープ」「いちごのレアチーズケーキ」「いちごマカロン」「いち