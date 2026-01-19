巨人入りが決まった則本(C)産経新聞社2月のキャンプインを目前にし、14年ぶりの日本一を目指す阿部巨人は動いた。1月16日、巨人は今冬に楽天から海外FA権を行使した則本昂大との契約締結の合意を発表。今冬にメジャー挑戦を視野に熟考を重ねていた35歳のベテランを手に入れた。 【関連記事】「マー君への継投、あるかも？」FA則本昂大の巨人加入にファン騒然人的補償が発生するのか「気になって仕方がない」阿部巨人の積