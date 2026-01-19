広島・常広羽也斗投手（２４）が１８日、米大リーグのアストロズに移籍した今井達也投手（２７）を参考に、飛躍することを誓った。自身の特徴であるシュート回転する直球を今井のスタイルに重ね合わせ、有効活用する方針。逆方向に曲がるカットボールとの組み合わせなど、配球や考え方を手本にする。２０２３年度ドラ１右腕が独自の武器を磨き、覚醒を狙う。己の個性を信じ、唯一無二の武器として磨き上げる。常広が理想像とし