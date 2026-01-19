立憲民主党と公明党は、19日に新党「中道改革連合」の基本政策を発表する予定で、食料品の消費税は時限的ではなく恒久的になくすことも視野に検討しています。18日、公明の斉藤代表とともに記者団の取材に応じた立憲の野田代表は、食料品の消費税ゼロについて「時限的かどうか詰めの段階だ」と述べ、恒久的な減税となる可能性を示しました。立憲民主党・野田代表：基本政策を発表しますが、その中で消費税を減税することは間違いな