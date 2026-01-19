1月25日（日）京都競馬場で行われる、第31回プロキオンステークス（G2・4歳上オープン・ダ1800m）の登録馬は下記の通り。昨年より1月に開催時期が移行されたフェブラリーステークスへの前哨戦。2着3回、3着2回と、5戦連続重賞での好走が続いているロードクロンヌなど22頭がエントリー。【浦和記念】横山和「相手が上手く抜けてきました」ロードクロンヌは2着フェブラリーS前哨戦クラウンプライド57.0サイモンザナドゥ57.0サ