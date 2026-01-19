1月24日（土）小倉競馬場で行われる、第2回小倉牝馬ステークス（G3・4歳上オープン・牝・ハンデ・芝2000m）の登録馬は下記の通り。愛知杯を前身に昨年から改称された牝馬の重賞。昨年は男馬相手の重賞でも活躍し、エリザベス女王杯でも5着と健闘。末脚強烈なココナッツブラウンなど23頭がエントリー。【エリザベス女王杯】C.デムーロ「内にもたれるところがあった」レース後ジョッキーコメント牝馬同士の戦いアウフヘーベンアレ