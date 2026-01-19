1月18日、高知競馬場で行われた5R・大高坂賞（4歳上・ダ1400m）は、永森大智騎乗の3番人気、オタマジャクシ（牡4・高知・雑賀正光）が快勝した。1馬身差の2着に2番人気のロレンツォ（牡8・高知・田中守）、3着にエクセレントタイム（せん8・高知・川野勇馬）が入った。勝ちタイムは1:29.6（良）。1番人気で吉原寛人騎乗、ロードエクレール（牡8・高知・打越勇児）は、4着敗退。レース序盤、人気のロードエクレールが先行、オ