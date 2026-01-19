◇高校サッカー新人戦静岡大会２回戦常葉大橘５―０浜松西（１８日・常葉ＧＦほか）２回戦１６試合が行われ、常葉大橘は浜松西に５−０で勝利した。身長１８４センチの大型ＦＷ佐藤陽翔（はると、１年）が、チームを勢いづけた。前半１９分、左からのクロスに走り込んで先制点。１７日の１回戦では２ゴールを奪っており、２戦連発に「合わせるだけだった。リラックスして打てました」。次の相手はプリンスリーグに所属する富