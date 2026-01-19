突然ですが、「オペ」の正式名称知っていますか？医療用語です。気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「オペレーション（手術）」でした！オペとは「オペレーション」の略で、医療分野では主に「手術」を意味する言葉として使われています。病院では「今日はオペが入っています」「この患者さんは明日オペです」といった形で、医師や看護師の間で日常的に使われています。もともとオペレーションは「作業」や「操作」という