高市首相は19日、記者会見を開いて衆議院を解散する意向を表明する見通しです。高市首相はこの週末、首相公邸にとどまりました。19日の夕方に会見を開く予定で、23日に召集する通常国会の早期に、衆議院を解散する意向を正式に表明する見通しです。また、解散の決断に至った理由や総選挙の日程なども説明する考えです。一方、自民党の鈴木幹事長は、18日に出演したテレビ番組で、時限的な食料品の消費税ゼロについて、選挙公約に盛