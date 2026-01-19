大分県日田市消防団の出初め式が18日、同市田島の大原グラウンドなどであり、市内32分団の団員436人が今年1年の地域防災に向けた決意を新たにした。同グラウンドでは、団員たちがきびきびとした動きの服装点検を披露。昨年、消防操法の全国大会に出場した女性団員が消火用ホースを走りながら引っ張り出して放水し、的を射抜く妙技も公開された。三隈川沿いでは消防車両約30台が一斉放水し、市民から拍手が送られた。例年、見