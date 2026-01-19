大分県玖珠町長選は20日、告示される。現職で3選を目指す宿利政和氏（63）のほかに立候補の動きはなく、無投票の公算が大きい。立候補の届け出は20日午前8時半〜午後5時、町役場で受け付ける。選挙戦になった場合、投票は25日午前7時〜午後7時、町内11カ所（うち6カ所は同5時まで）で。午後8時から町役場で即日開票される。有権者数は1万1715人（昨年12月1日現在、町選管調べ）。