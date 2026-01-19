次期衆院選大分2区に新党「中道改革連合」から出馬予定の立憲民主党現職、吉川元氏（59）＝比例九州＝の総合選対発足式が17日、大分市内であった。吉川氏は約80人を前に「公明党とは戦後の価値観を同じくしており、合流に違和感はない」と強調した。吉川氏は「数十年の一度の日本政治の変革期。戦争をしないという戦後80年の価値観が根底から揺さぶられている。この価値観を守るために絶対に勝たないといけない」と決意を表明