18日に告示された佐賀県嬉野市長選は、現職で3選を目指す村上大祐氏（43）＝自民推薦＝と、新人で元市議の山口卓也氏（40）の無所属2人による一騎打ちとなった。両者は基幹産業である農業の振興や嬉野、塩田両地域の均衡ある発展を争点に、ともに40代という若さも訴えながら、1週間の選挙戦に臨む。村上氏は同市塩田町の事務所で出陣式を開き、集まった支持者約650人（陣営発表）に「嬉野市は誕生して20年。今こそ嬉野を一つに