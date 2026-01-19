日本維新の会県総支部が、長崎県知事選（22日告示、2月8日投開票）で自主投票とする見通しであることが分かった。元副知事の新人、平田研氏（58）から支持要請があったが、足並みがそろわなかった。県総支部によると、支持には党本部の判断が必要なため、平田氏と党本部役員による面談を行った。政策協定を結ぶことが支持の条件と打診をしたところ、平田氏側からどの政党とも協定は結んでいないとして断りがあったという。一