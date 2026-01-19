自民党県連は17日、総務会を開き、近く実施が見込まれる衆院選で、佐賀1区に岩田和親氏（52）、2区に古川康氏（67）の公認を党本部に申請することを決めた。いずれも比例九州選出の現職。また、古川氏を本部長とする選挙対策本部も同日付で設置した。