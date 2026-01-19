18日に広島市であった第31回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会（7区、48キロ）で、佐賀県勢は2時間20分44秒で26位だった。序盤で遅れを取り、目標としていた8位入賞には届かなかったものの、後半は力強い走りを見せた。1区今村仁選手（鳥栖工高）は21位でスタート。続く2区、3区では「練習は順調だったものの思うように力が出せなかった」（永富和真監督）という走りで苦しい展開となった。37位でたすきを受け取った4区辻竜