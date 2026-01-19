18日にあった第31回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会（7区間、48キロ）で、長崎県勢は2時間29分25秒で出場した47チーム中47位だった。1区でアクシデントに見舞われたが、最後まで懸命にたすきをつないだ。7キロの1区では内田涼太選手（鎮西学院高3年）が、脱水とみられる症状に陥った。「5キロくらいから足の感覚がなかった」。最下位で中継所に現れた時には足を引きずる形でふらふらとしていた。46位のチームから6分17秒差