4大会ぶりに出場した筑紫女学園（福岡）が高校の部で九州勢最高の5位に入った。最終6区の嶋本（2年）が8位でたすきを受けた時、5区の大熊（3年）から「（北九州）市立！」と6位を走るライバルの名を告げられた。嶋本は1人かわし、1キロ過ぎからライバルと並走。神村学園（鹿児島）も抜き、北九州市立を振り切った。昨年12月の全国高校駅伝は2区で区間9位。アンカーは初挑戦で「順位が決まる重要な区間で責任を感じた」と3人抜き