14位の福岡は、7区（13キロ）の自由ケ丘高出身山本（旭化成）が、8人抜きと意地を見せた。22位でたすきを受け「追い上げる展開になると分かっていたので、突っ込んで行けるところまで行こうと」と積極的なレース運びで区間6位。それでも「入賞できず悔しい」と唇をかんだ。昨年末にインフルエンザと新型コロナウイルスに感染した影響で、元日の全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）は3区（15・3キロ）で区間26位と不本意