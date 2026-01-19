元日の全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）で初優勝のゴールテープを切った熊本の鶴川（GMOインターネットグループ）が、3区（8・5キロ）で区間34位と低迷した。チームも19位と振るわず「去年みたいに全員抜くイメージができていたが、4、5キロを過ぎてから止まってしまった」と悔やんだ。大会直前に胃腸炎となった影響で調整不足に。青学大の後輩で岡山から出た黒田との対決が注目されていたが、たすきを受けた9位から1