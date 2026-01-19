佐賀県嬉野市長選と同日程で行われる同市議選（定数16）には現職14人と新人4人が立候補し、前回選挙より1人増えた。女性候補は3人で2人減。政党別では公明1人、共産1人、無所属16人となった。市長選、市議選の投票は25日午前7時〜午後6時に市内12カ所で行われ、同8時からU−spo（市中央体育館）で即日開票される。期日前投票は19〜24日の午前8時半〜午後8時、同市塩田町の市中央公民館と同市嬉野町の市役所嬉野庁舎で受け付け