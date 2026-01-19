ソフトバンクの渡辺陸捕手（25）が18日、正捕手奪取を目標に定めた。昨年自身初の開幕1軍入りを果たすも、出場はわずか24試合。福岡市内で自主トレを公開した8年目は「開幕1軍はもちろん、シーズンを通して（捕手の中で）一番出たい」と海野らとの争いに今年こそ勝つ覚悟だ。ソフトバンクから昨年巨人に移籍した甲斐は、25歳になった2017年に大幅に出場機会を増やし、初めてベストナインとゴールデングラブ賞を獲得。正捕手の