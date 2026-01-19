長崎県松浦市議選（定数15）は18日告示され、現職10人、新人10人の計20人が立候補を届け出た。党派の内訳は自民1人、日本維新の会1人、公明1人、共産1人、無所属16人。投票は同日に告示された市長選とともに25日午前7時〜午後6時（鷹島町黒島免は午前8時〜午後5時）、市内24カ所で実施。午後8時から市文化会館で即日開票される。有権者数は1万6996人（17日現在、市選管調べ）。■松浦市議選立候補者（定数15―20、届け出順