愛知県尾張旭市で18日夕方、住宅など2棟が全焼する火事があり、90歳の男性が避難する際に転倒し、軽いケガをしました。警察と消防によりますと、18日午後5時過ぎ、尾張旭市城前町の住宅で「民家から火が出ている」と近所の住人から消防に通報がありました。消防車など14台が出動し、およそ2時間後に火はほぼ消し止められましたが、木造2階建ての住宅と物置小屋の2棟が全焼しました。警察によりますとこの家には90歳の夫と7