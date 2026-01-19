ソフトバンク・柳町達外野手（２８）が野球ゲームも発奮材料に、さらなるレベルアップを図る。福岡市内の商業施設で１８日にトークショーを行い、詰めかけた２００人以上のファンと憩いの時間を過ごした。昨季はチーム最多となる１３１試合に出場し打率２割９分２厘、６本塁打、５０打点の好成績を残し、出塁率３割８分４厘で最高出塁率のタイトルも獲得。飛躍のプロ６年目となり、今季は「３割」「２桁本塁打」「ＯＰＳ８割超